LIVE Sinner-Michelsen 1-0 US Open 2024 in DIRETTA | break immediato dell’italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Risposta aggressiva di, che poi avanza e chiude con la volée di diritto. 0-30 L’azzurro va completamente fuori misura con il diritto incrociato. 0-15avanza, non chiude con la volée di rovescio e viene passato da. 1-0. Altra risposta profonda die ancora un errore di diritto del giovane americano. 30-40 Lunga la risposta di diritto dell’azzurro. 15-40 Risposta profonda di, in rete il diritto dell’americano. 15-30 In rete il rovescio. 0-30 Passante di rovescio lungolinea vincente di. 0-15 Doppio fallo del giovane americano. Inizia la partita conin battuta. Dunqueha scelto di ricevere. 18.12 Terminato il riscaldamento. 18.07 Iniziata la fase di riscaldamento. 18.06ha vinto il sorteggio. 18.05 Alexè il n.49 del mondo. 18.