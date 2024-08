Il dialogo conservatori-popolari? Sempre aperto Parla Fidanza

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non ha dubbi Carlo, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr almento europeo: il filo diretto con Weber, così come con tutti gli altri interlocutori con cui Meloni si rapporta abitualmente, serve proprio a portare avanti soluzioni utili ai cittadini italiani ed europei. E sull’immigrazione osserva che “grazie all’accordo Ue-Tunisia abbiamo il 60% di sbarchi in meno e oggi, con buona pace del Pd, la sinistra europea – da Scholz a Starmer – vuole seguire la linea Meloni”. L’obiettivo di Ecr? Costruire sui temi più importanti maggioranze di centrodestra che possano frenare la deriva ideologica della sinistra rosso-verde, a partire dal Green Deal.