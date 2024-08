Finalmente Tim Burton ritrova se stesso con Beetlejuice Beetlejuice e lo ammette anche lui

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) «Avevo la sensazione di essermi un po’ perso. Conè stato come tornare alle origini, hoto loentusiasmo di allora». Tima Venezia si racconta senza filtri: «Negli ultimi anni ho provato un senso di delusione nei confronti dell’industria del cinema. Quindi mi sono detto: “Se faccio un altro film dev’essere un progetto cui tengo davvero». Il regista, che ha aperto il Festival del cinema di Venezia fuori concorso con il sequel di uno dei suoi film di maggior successo, Beetlejuce, uscito nel 1988, spiega: «Che il risultato piaccia o no, io ho amato lavorare a questo film, con questi attori».Courtesy of Warner Bros.