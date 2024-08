Finalmente hanno dato un premio al gabinetto nel mio cortile

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Cesso dacon interesse storico”,assegnato dove abito. Siamo diverse abitazioni, tutte senzain casa. Gli inverni padani degli anni Settanta erano glaciali. Di notte si arrivava a meno venti gradi. Nessuno osava mai avventurarsi in. Tutti avevano dei bidoni chiamati “le vergogne”. Il problema è che lo tenevi nella stanza dove dormivi. L’ambiente era saturo di ammoniaca e azoto. La mattina ti alzavi, andavi a scuola e non capivi niente. Ma, tranne pochi fortunati che avevano il cesso in casa, gli altri erano nelle tue stesse condizioni. Sarà una coincidenza, ma di tutti quelli che avevano ildi corte, uno non si è laureato, e nemmeno diplomato. Mentre chi aveva la latrina in casa è divenuto classe dirigente.