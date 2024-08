Deschamps | Decisione su Pavard non definitiva Pesa una concorrenza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Didierha parlato della mancata convocazione di Benjaminper gli impegni di Nations League della Francia contro l’Italia e il Belgio. LA– Didierha espresso, in conferenza stampa, le sue motivazioni alla base delladi non convocare Benjaminper le sfide di Nations League della Francia. Questo il suo commento: «L’esclusione di Benjaminnon è nulla di definitivo: nel suo club, l’Inter, c’è. Per lui e Coman non ho fatto un discorso legato al loro livello nell’Europeo».