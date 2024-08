Danilo e Paola in pensione Il Fornacione volta pagina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un’estate di meritato riposo. I coniugiRossi eMaggesi hanno salutato la latteria sociale deldi Felina, andando indopo anni di lavoro, rispettivamente, come casaro e responsabile del punto vendita del caseificio. A fine giugno, infatti,sono stati festeggiati dai soci che hanno organizzato una cena per il pensionamento della coppia, ripercorrendo una storia ricca di prodotti genuini e premi vinti. "Ho iniziato come garzone a Migliara e Cortogno - dice-, poi dopo un anno a Canali come casaro, sono stato prima a Costa dè Grassi dal 1995 al 2000 e al Casale di Bismantova fino a fine 2004. In seguito, mi sono trasferito con mia mogliealdove siamo rimasti fino alla