Criptovalute boom di milionari | +95% in un anno nasce una nuova generazione di Paperoni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il mondo dellesta vivendo un periodo d’oro digitale. In un solo, il numero di criptoa livello globale è quasi raddoppiato, passando da 88.200 a 172.300 individui. Un incremento del 95% che ha trasformato un intero segmento del mercato finanziario in un vero e proprio far west per chi è disposto a rischiare e a scommettere sul futuro digitale. Bitcoin e il potere degli Etf: il nuovo oro digitale Il 2023 sarà ricordato come l’della consacrazione per i fondi negoziati in borsa sul bitcoin (Etf). Dal loro debutto a gennaio, questi strumenti hcatalizzato l’attenzione degli investitori istituzionali, raccogliendo oltre 50 miliardi di dollari. Un afflusso di capitali che ha spinto il prezzo del bitcoin verso nuove vette, con un rialzo del 45% che ha portato la criptovaluta a sfiorare i 64.000 dollari.