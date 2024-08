Calcio Giovanile Le Torri Castelplanio al via la stagione 2024-2025 del vivaio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da lunedì scorso sono partite le attività del settoreaffiliato al Bologna, il presidente Buschi: “Il nostro fiore all’occhiello”, 29 agosto– Lunedì 26 agosto il Leha aperto le iscrizioni del proprio settore. “Il settore– dichiara Massimo Buschi, presidente del sodalizio castelplanese – è il fiore all’occhiello di questa piccola realtà ed è per questo che organizzazione e professionalità sono due caratteristiche che vogliamo mettere a disposizione dei nostri giovani calciatori sia per la crescita sportiva che per quella sociale, senza che smarriscano i valori della convivialità e del divertimento”.