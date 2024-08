Bologna sorteggio Champions League | tutte le possibili avversarie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il, dopo la clamorosa stagione disputata lo scorso anno, vuole cercare di ripetersi e magari di migliorare prendendo parte alla nuovissima edizione della, che per l’occasione avrà un format completamente rivisto, soprattutto per quello che riguarda la sua prima fase. Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano, infatti, saranno chiamati ad affrontare alcuni tra i club più prestigiosi del mondo e dovranno dare il massimo per provare a conquistare almeno la qualificazione ai playoff. Il nuovo format Contrariamente a quanto accaduto fino alla scorsa stagione, ci sarà un girone unico con 36 squadre, quattro in più del passato, e ognuna delle formazioni impegnate nella competizione dovrà disputare otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta.