Atalanta su Raspadori | Zappacosta possibile contropartita per il Napoli – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’avrebbe messo gli occhi sudel. Nell’affare potrebbe rientrare, esterno destro che Conte conosce bene. L’guarda in casaper rinforzare il proprio attacco. Il nome nel mirino è quello di Giacomo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Dea starebbe valutando seriamente un approccio per l’attaccante azzurro. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe presto entrare nel vivo. Il ds del, Manna, non chiude la porta ma resta in attesa di sviluppi. L’aspetto più interessante dellaoperazione riguarda Davide. “Si valuta l’ipotesi di inserire nell’eventuale trattativa – non ancora sviluppata – Davide”, rivela il quotidiano. L’esterno destro potrebbe rappresentare una pedina gradita al, alla ricerca di rinforzi in quel ruolo.