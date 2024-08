Addio al tennis e annuncio strappalacrime | è ai saluti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 29 agosto 2024)al, ad ottobre giocherà il suo ultimo torneo e poi appenderà la racchetta al chiodo. La gloriosa era dei cosiddetti Big Three è ormai al crepuscolo. Federer ha già appeso la racchetta al chiodo da un paio d’anni, Nadal non l’ha ancora fatto ma nelle ultime uscite è apparso l’ombra delta che fu. Continua a tenere duro invece Djokovic: il serbo non è più circondato da quell’aura d’imbattibilità – complice l’ascesa di Sinner e Alcaraz – ma rimane ai vertici delmondiale. Ed alle Olimpiadi parigine ha coronato il suo ultimo grande sogno, aggiudicandosi quella medaglia d’oro che bramava sin da quando era bambino. L’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows – Il Veggente (Ansa)Parliamo dei treti che per circa un ventennio hanno dominato in maniera quasi inconstratata la scena, lasciando a malapena le briciole agli altri.