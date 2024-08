Vita fra i giganti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "All’apparenza eravamo una squadra, gli Hochmeyer, sempre in ordine, vestiti in modo elegante, studenti seri, atleti di successo, sorrisi solari, buone azioni. E io ci credevo davvero a quelle cose, le sentivo come la nostra identità. Ma era chiaro che mia sorella non ci credeva allo stesso modo, né provava le mie stesse sensazioni”. C’è una distanza siderale e allo stesso tempo una peculiare prossimità che definisce il rapporto tra David e sua sorella Kate. Lui, soprannominato Lucertola, è il tipico ragazzo modello americano, alto due metri, quarterback della squadra di football, venerato all’università di Princeton. Sua sorella maggiore Kate è eccentrica, folle, bellissima. Bipolare in divenire, fidanzata con un suo professore che ha il doppio dei suoi anni, Kate “corteggiava il dramma, era innamorata della differenza.