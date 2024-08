Sharon Verzeni dalla telecamera di sicurezza la verità sull’uomo in bici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Vicini alla svolta le indagini sull’omicidio di, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d’Isola a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Le analisi delle telecamere hanno fornito elementi definiti “utili” dagli investigatori. Le indagini si concentreranno nelle aree adiacenti e circostanti la scena del crimine, “al fine di individuare e repertare eventuali ulteriori indizi” per fare chiarezza su quanto accaduto. “Nei prossimi giorni, alcune strade del Comune saranno chiuse al traffico per un intervallo di tempo circoscritto” scrive in un post su Facebook il sindaco di Terno d’Isola, Gianluca Sala. “Le misure temporanee” serviranno per “consentire alle forze dell’ordine di svolgere le operazioni investigative in corso”.