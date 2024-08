Precipita da oltre due metri e batte la testa incidente sul lavoro | grave un uomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lucca, 28 agosto 2024 –sul. E’ successo intorno alle ore 09 in una cartiera di Villa Basilica, comune in provincia di Lucca. In base alle prime informazioni undi 48 anni è caduto da un’altezza superiore ai 2ndo la. Ha riportato un trauma cranico rimanendo sempre cosciente. Il 48enne è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul postoal Pegaso sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo, gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di. Sono arrivati anche i carabinieri per indagare su quanto accaduto.