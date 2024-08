Pagelle Vuelta a España 2024 | Dunbar si esalta Roglic scalfisce le certezze di O’Connor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024)UNDICESIMA TAPPAEddie, voto 10: sfrutta nel migliore dei modi la situazione, da vero e proprio finisseur. Praticamente poco dopo l’ultimo chilometro riesce a sorprendere tutti con la sparata vincente, sfruttando l’immobilismo nel gruppo al comando, prendendosi la vittoria più bella della carriera (prima in un grande giro per l’irlandese). Max Poole, voto 8: probabilmente era uno di quelli che ne aveva di più tra gli attaccanti. Più volte ha provato ad anticipare i tempi, si era ritrovato in un gruppetto di tre uomini dopo l’ascesa finale, ma alla fine è stato ripreso dagli altri e si è dovuto accontentare della terza piazza. Quinten Hermans, voto 7,5: finale ideale per le caratteristiche del belga, un uomo da classiche. Non è riuscito però a leggere al meglio la situazione e la decima posizione sicuramente gli sta stretta.