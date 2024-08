Omicidio Verzeni ricerche dell' arma si concentrano nella zona del torrente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Chi ha ucciso Sharon, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, potrebbe essere qualcuno che non la conosceva. Oppure "qualche cliente del bar dove lavorava, che le ha dato fastidio", o ancora qualcuno che l’ha scambiata "per un’altra persona". Così Sergio Ruocco, compagno di, intervistato da La Repubblica e da La Stampa, risponde alle domande dei cronisti su chi potrebbe aver assassinato la compagna. "Non riusciamo a capire chi potesse volerle male", assicura. L’uomo – già sentito più volte dalle forze’ordine come persona informata sui fatti (quindi non da indagato) - è intanto tornato ieri, 27 agosto, al lavoro, dopo 27 giorni di assenza a causa. Quandoè stata uccisa, Ruocco era a casa che dormiva. L'alibi è già stato confermato durante le indagini.