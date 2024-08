Nube di anidride solforosa sull’Europa | rischi per la salute e l’ambiente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unadi(SO2) proveniente da un’eruzione vulcanica in Islanda sta attraversando l’Europa, sollevando preoccupazioni per lapubblica e. Il fenomeno ha suscitato l’attenzione delle autorità meteorologiche e sanitarie, poiché questo gas, prodotto dalle attività vulcaniche, è noto per i suoi effetti tossici. La SO2 (di) è un gas incolore, ma con un forte odore pungente. Quando rilasciata nell’atmosfera in grandi quantità, come nel caso delle eruzioni vulcaniche, può diffondersi rapidamente attraverso le correnti aeree. Una volta raggiunto il suolo, può causare danni significativi allarespiratoria e agli ecosistemi naturali.