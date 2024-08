Mercato Roma | Danso è atterrato in città con Karsdorp si tratta la rescissione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)28 agosto 2024 - L'avvio di campionato dellaè stato complicato, un solo punto in due partite, a ricalcare il complicato avvio dello scorso anno con Mourinho in panchina. Nonostante questo però ildei giallorossi non si ferma e dopo la cessione in prestito di Marash Kumbulla all'Espanyol, il quale per altro ha già debuttato in Liga, giocando tutta la partita nella sconfitta casalinga contro la Real Sociedad, è pronta ad accogliere un nuovo difensore centrale a completare le rotazioni in difesa. L’affare Dopo l'arrivo di ieri, con tanto di ufficializzazione in serata, di Saud Abdulhamid, giocatore saudita che prenderà il ruolo di vice-Çelik nelle rotazioni di De Rossi, oggi a Ciampino è sbarcato Kevin. Il difensore centrale austriaco sarà, con ogni probabilità, l'ultimo rinforzo nel reparto arretrato giallorosso per questa sessione di