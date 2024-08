LIVE Paolini-Andreescu 6-7 6-2 6-4 US Open 2024 in DIRETTA | epica battaglia vinta dall’azzurra livello pazzesco!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel durissimo match di Jasmine, che sfiderà Karolina Pliskova. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 04:24 Tre ace a due per la canadese, che però ha commesso ben 8 doppi falli contro i 2 dell’italiana. Percentuale di prime di 67% contro 64% per l’azzurra, che ha il 67% di punti vinti e il 54% con la seconda contro le continue aggressioni di, che chiude a 28 vincenti (32) con 37 errori. 04:20 “NON TUTTE LE VOLTEEE!!!” dice Biancamentre stringe la mano a Jasmine. Oggi la campionessa degli US2019 ha giocato una partita da top 10, ma l’azzurra ormai è su una nuvola e ha trovato il modo di vincerla dopo 2h50? e tantissima sofferenza! 04:18b.6-7(5), 6-2, 6-4! Con la prima slice e un gran dritto lungolinea chiude l’azzurra.