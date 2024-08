Lecco parcheggi in centro | da domani si cambia Ecco tutte le novità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – La rivoluzione deiparte dalcittà. Da, giovedì 29 agosto, via Cairoli, via Carlo Cattaneo e via Marco D'Oggiono saranno ridipinte le strisce gialle a bordo strada che delimitano gli stalli di sosta riservati ai residenti, che diventeranno di colore blu e potranno essere utilizzati anche per la sosta a pagamento. Nuovo sistema Il nuovo sistema, che unifica le due tipologie, ha anche ampliato le possibilità dei residenti di sostare gratuitamente nelle zone di riferimento, dal momento che dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio di quest’anno, consente loro di usufruire indistintamente e gratuitamente sia degli spazi di sosta gialli, sia di quelli blu.