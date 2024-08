Inter-Atalanta le ultime dagli allenamenti Una novità – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Venerdì sera alle ore 20.45 ci sarà la partita tra. Oggi i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono allenati ad Appiano Gentile, unaper Sky Sport. LE– Questa mattina l’si è allenata ad Appiano Gentile per preparare ancora la partita contro l’di venerdì sera alle ore 20.45. Ci sonoimportanti in vista per Simone Inzaghi. Lautaro Martinez ha recuperato dall’affaticamento muscolare riscontrato nella settimana scorsa prima del match con il Lecce. L’argentino fino a ieri si è allenato a parte, anche se in campo. Oggi è riuscito a concludere la sessione con i compagni, nonamente però. Matteo Barzaghi ha dato la notizia su X. La probabilità perciò che l’attaccante venga almeno convocato per l’impegno di campionato è molto alta. Che parta titolare invece è difficilissimo, se non impossibile.