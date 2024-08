Il più grande acquisto di quest' anno Juventus | Adani umilia Allegri con una frase

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Adesso che il nemico Massimilianonon c'è più, con un Thiago Motta così Lelenon può che essere diventato un sostenitore del gioco bianconero. Specie se due giovani sono già andati in gol — Mbangula all'esordio con il Como e Savona lunedì sera contro il Verona — e se la Juve è così convincente in campo. Proprio l'ex centrocampista dell'Inter, oggi opinionista Rai, lo ha sottolineato nella seconda puntata di Viva El Fubtol: "Se lafa Koopmeiners, farebbe l'ottavo— le sue parole — e il nono sarebbe eventualmente Sancho. Ho letto così, se vin porto. Uno dovrebbe andare in porto e sull'altro ci stlavorando. Però dico una cosa, il più importante, il decimo, in realtà è il primo ma non è un calciatore, è l'allenatore".