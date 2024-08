Il Pinguino 1 – Riprendersi il proprio impero criminale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nell’ambito dell’iniziativa Dawn of DC anche Oswald Cobblepot è diventato protagonista di una serie, Il, scritta nientemeno che da Tom King e disegnata da Rafael De Latorre e Stevan Subic. Il volume uno è uscito da poco per Panini Comics e contiene i primi sette numeri, che si riallacciano agli ultimi eventi raccontati sullo spillato di Batman nella run di Chip Zdarsky. Il1 – Tom King, Rafael De Latorre, Stevan Subic; Panini Comics La rinascita di Oswald Ilè morto e a Gotham City due membri della sua famiglia stanno cercando di prendere le redini del suo. In realtà, Oswald ha finto di perdere la vita e si è rifugiato a Metropolis, dove ha cominciato una nuova vita, apparentemente pacifica e ordinaria.