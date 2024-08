Forte maltempo alle Cinque Terre catamarano si ribalta a Monasteroli Elicottero salva naufrago

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(La Spezia), 28 agosto 2024 – In poco tempo ieri, 27 agosto, le condizioni meteo sono peggiorate. Diverse barche si sono trovate in difficoltà tra l'Isola Palmaria e Punta Bianca a causa della grandine e della poca visibilità. Un velista francese che con untentava di raggiungere la zona diè statoto al largo delleda undella Guardia Costiera della base di Luni dopo che il suo natante ha scuffiato a causa dell’intensa cellula temporalesca. Il diportista stava navigando al largo di Monesteroli quando è stato sorpreso da untemporale che si è abbattuto sulla costa ligure e toscana. Le onde hannoto la sua imbarcazione, sul cui scafo l'uomo è riuscito in ogni caso a issarsi in attesa dei soccorsi che sono arrivati dal cielo in poco più di mezz'ora.