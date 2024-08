Come cambia il tabellone di Sinner agli US Open con le eliminazioni di Jarry e Tsitsipas E Bellucci…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un esordio con qualche patema d’animo per Jannik. Non è stato un avvicinamento semplice per il n.1 del mondoUS, costretto a chiarire più volte la sua posizione dopo la pubblicazione della notizia sulla sua positività al Clostebol e sull’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia). L’essere stato scagionato dal procedimento, in attesa di un eventuale ricorso di WADA o di Nado Italia entro il 6 settembre, ha avuto delle reazioni dai suoi colleghi, che nella maggior parte dei casi hanno parlato più di pancia che leggendo le carte nella loro interezza. Per questo, ilsceso in campo contro lo statunitense Mackenzie McDonald non era quello a cui ha abituato: poco centrato nei colpi, remissivo e in balia di un avversario che, galvanizzato anche dalle difficoltà di Jannik, tirava tutto.