Cimitero Caserta finalmente un intervento dopo un anno di abbandono e perdite d’acqua

(Di mercoledì 28 agosto 2024). “È con un misto di soddisfazione e amarezza che annuncio la riparazione della perditanel, un problema che ci ha visti impegnati per oltre unin una battaglia continua con il Comune. Non posso fare a meno di sottolineare che questo, seppur doveroso e necessario, arriva con un ritardo ingiustificabile. Per più di unho sollecitato ripetutamente l’amministrazione comunale affinché si facesse carico di una situazione che non solo danneggiava la struttura del, ma che rappresentava anche una mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e delle loro famiglie. Il, luogo sacro e di memoria, non può e non deve essere lasciato in uno stato di. I nostri cari meritano rispetto e dignità, non trascuratezza e indifferenza.