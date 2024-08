Che fina ha fatto Rabiot? La foto esagerata che scatena le polemiche | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In attesa di una nuova squadra, Adriensi gode il mare di Ibiza e fa il disoccupato di lusso. Il centrocampista ex Juventus, che non ha deciso di rinnovare con la Vecchia Signora facendo scadere il suo contratto dal primo luglio, è stato rimpiazzato da Khephren Thuram, Douglas Luiz e anche Teun Koopmeiners, atteso mercoledì a Torino per le visite mediche. Un accordo per approdare nella nuova squadra non c'è stato per il momento. Quello che è certo è che il centrocampista non vuole andare in Arabia perché, come scrive Le Parisien, avrebbesapere di voler giocare la Champions. Dopo aver giocato gli Europei e assistito alle Olimpiadi, è apparso sui social in barca.  Â“Si è preso un po' di tempo per respirare e rigenerarsi e gli habene.