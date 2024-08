Champions League 2024-25 dove vedere i sorteggi in TV

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tutto pronto per idella-25 con cinque squadre italiane a partecipare, eccopoterliin tv Si alza il sipario sull’Uefa-2025. Domani, giovedì 29 agosto, alle ore 17,45, il Grimaldi Forum di Montecarlo ospita ilo della massima competizione europea per club, in diretta e in chiaro su TV8. In studio, alla conduzione, Mario Giunta. Al suo fianco un parterre de rois con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Fabio Caressa. Alla fine delo collegamenti con Montecarlo per raccogliere le dichiarazioni a caldo dei dirigenti delle squadre italiane qualificate alla fase a girone unico. Quella di quest’anno è un’edizione del tutto rivoluzionata, a partire dal numero di squadre iscritte, che passa da 32 a 36. In lizza ben cinque squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.