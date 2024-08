Blitz di Israele in Cisgiordania L' Onu alza la voce | Viola il diritto internazionale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sale la tensione in Medio Oriente. L'esercito israeliano, reduce dagli scambi di fuoco con Hezbollah, ha lanciato un'imponente operazione in quattro città della, un territorio conteso da tempo con la Palestina. Sono stati "eliminati nove terroristi armati", ha comunicato l'Idf, che la scorsa notte ha condotto attacchi coordinati contro Jenin, Nablus, Tubas e Tulkarem con bombardamenti e incursioni di convogli corazzati come, afferma il network al Quds, non se ne vedevano dalla seconda Intifada, nel 2002. La Mezzaluna Rossa palestinese conta dieci persone uccise nella notte: due a Jenin, quattro nell'attacco contro un'auto in un villaggio vicino e altri quattro in un campo profughi vicino alla città di Tubas. Una quindicina i feriti.