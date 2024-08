Bayesian comandante in lacrime | ma ecco cosa non torna

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ildel, James Cutfield è stato nuovamente interrogato dopo il tragico naufragio. La sua ricostruzione di quei terrificanti minuti in mare mentre il veliero affondava trascinando sette corpi a 50 metri di profondità, l’aveva fornita agli inquirenti quando è stato interrogato come persona informata dei fatti. Questa volta si è presentato davanti al pm indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo e non ha risposto alle domande. Ci sono ancora diverse questioni che nonno riguardo a ciò che è successo quella notte. In particolare, la difesa dovrà spiegare tre punti oscuri. Innanzitutto, l’allarme dato in ritardo di quasi mezz’ora rispetto al momento in cui è iniziato il pericolo. Il secondo sono i dispositivi di sicurezza che non hanno funzionato, infine il ruolo dell’unica vittima dell’equipaggio e le cinque persone trovate morte in cabina.