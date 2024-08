Vendemmia anticipata nei Castelli Romani | Incubo grandine all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) Tra i filari del Lazio, lainizierà con qualche settimana di anticipo rispetto al solito e l'umore dei produttori è tutt’altro che sereno. Mentre l’uva si presenta in ottime condizioni, grazie a una stagione siccitosa ma piuttosto favorevole, l'dellaminaccia di compromettere i raccolti. In molti temono che i temporali previsti possano vanificare mesi di lavoro. L'attenzione è alta anche per la raccolta delle olive, che si prospetta abbondante, ma altrettanto vulnerabile ai capricci del tempo. La2024 neiLa raccoltadell'uva deie in tutto il Lazio sta diventando una realtà, spinta dalle condizioni climatiche che stanno mettendo a dura prova ladi tutte le regioni italiane.