Vaiolo delle scimmie crescono i casi Allarme degli esperti | I bambini sono i più contagiati

(Di martedì 27 agosto 2024) Il virus mpox, noto anche come, sta destando nuova preoccupazione a causa di un ceppo mutato, denominato “clade I”, attualmente responsabile di un focolaio in corso nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). Questo ceppo è diverso da quello dell’epidemia del 2022, che era causato da un virus di “clade II”. Il ceppo clade I è particolarmente preoccupante poiché tende a causarepiù gravi e decessi e sembra essere più trasmissibile tramite contatto pelle a pelle, colpendo in modo particolare ie i giovani sotto i 15 anni.Leggi anche:, l’: “Arriverà presto in Italia” Un team di ricerca dell’istituto La Jolla Institute for Immunology (LJI) in California, guidato dai professori italiani Alessandro Sette e Alba Grifoni, sta studiando le caratteristiche di questo nuovo ceppo.