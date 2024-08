Tuttosport – Conceicao e Nico Gonzalez dovranno adattarsi a questa Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-27 01:34:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: “Sul primo gol si vede l’atteggiamento del gruppo: andare in pressing significa prendersi dei rischi, però il vantaggio è grande perché recuperi palla davanti e puoi trovare l’avversario scoperto. Devo fare i complimenti a tutti loro. Faccio i complimenti a Dusan, ha fatto un lavoro straordinario e si merita i 2 gol. Gli attaccanti hanno aiutato tanto, rientrando bene e dando una mano a quelli dietro, per recuperare la palla nei punti giusti. L’equilibrio tra le due fasi porta a fare partita come queste“. Sono le parole di Thiago Motta al termine della sfida contro il Verona di Paolo Zanetti, valida per la 2ª giornata di Serie A. Al Bentegodi, i bianconeri hanno vinto 3-0. “I giovani della Next Gen? Sul fattore psicologico si lavora sempre, ma questi sono ragazzi innanzitutto di talento.