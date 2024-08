Spacciavano su Telegram arrestati padre e figlio a Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - I carabinieri della stazione Tor Vergata hanno arrestato due persone,di 44 e 20 anni, entrambi disoccupati e con precedenti di polizia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga in concorso. I due sono stati fermati in zona Tor Vergata, alla periferia di, a bordo di una Smart e, nel corso del controllo, è emerso che i dueattraverso un canaledove gli era stato appena inviato un messaggio con una richiesta di droga. Nelle perquisizioni sono state trovate dosi di Hashish pari a 92 grammi e 7 dosi di cocaina, oltre a 1239 euro in banconota.