Paralimpiadi di Parigi 2024 Bortuzzo | E’ la chiusura di un cerchio Sono felice e sereno

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto– Si chiuderà unper Manuele il nuotatore azzurro lo dichiara all’Ansa. Gareggerà alledi, come atleta di una straordinaria Nazionale Italiana di Nuoto (leggi qui). Una qualificazione meritata, dopo tanto lavoro svolto. E il culmine di una storia che ha toccato tanto cuori, dalla sera terribile del 3 febbraio 2019, quando un proiettile alla colonna vertebrale (vittima di una sparatoria), provocò una lesione midollare, nei giorni in cui si allenava al Centro Federale FIN di Ostia, con Paltrinieri e Detti. L’Azzurro ha realizzato il suo sogno di gareggiare ai Giochi di: “Ladi un, lo sento. E’ una sensazione bella, qui percepisci di aver raggiunto l’apice. Essere qui mi dà quella serenità di dire di essere arrivato, ora non c’è nulla da perdere.