Ma ‘levati la camicia’ cosa? Vengo a darti due sberle ma come ti permetti? Impara a stare al mondo esempio di me**a | Chadia Rodriguez furiosa con un fan

(Di martedì 27 agosto 2024) La buona educazione è un requisito fondamentale in ogni rapporto che si rispetti. Sia che si tratti di amici, d’amore, in famiglia ma anche tra fan e artista. Spesso però il rispetto viene meno e accade anche spesso durante i concerti che vengano tirate le bottigliette d’acqua o oggetti contundenti che mettono a repentaglio la sicurezza degli artisti e della band. Capita anche che si esageri con le parole e c’è chi non ci sta a star zitta. È il caso della rapperche, durante la sua esibizione all’Holi Dance Festival in Sardegna, ha sentito una frase di un fan ed è sbottata. Un ragazzo le avrebbe urlato,riporta Il Corriere della Sera, “togliti la camicia!”. Apriti cielo. “Amore se mi togliessi la camicia poi sarebbe un problema per te – ha detto la rapper – Porta rispetto, perché sei adulto e sei circondato da ragazzini.