L’inchiesta della Procura francese e i 12 capi di imputazione non solo contro Durov

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 27 agosto 2024) La comunicazione è stata firmata direttamente da Laure Beccuau,tricerepubblica, che ha dato il via libera al tribunale giudiziario di Parigi per rendere noti, pubblicamente, i 12d’accusa che hanno portato all’arresto di Pavelnella serata di sabato 24 agosto a Bourget, uno degli aeroportitale. La pubblicazione dei 12d’accusa – resa nota quindi a tutti e non soltanto ai legali del fondatore di VKontakte e attuale proprietario di Telegram – è stata necessaria anche per mettere a tacere tutte quelle voci (che si sono letteralmente moltiplicate nel corso del week-end e di lunedì 26 agosto) relative al fatto che una democrazia occidentale come quellaabbia provveduto ad arrestare il titolare di una piattaforma di messaggistica che consentiva, senza censure e senza delazioni, la cosiddetta “libertà d’espressione”.