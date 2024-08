L’Al Nassr è in cerca di cambiamento | Zidane tra i favoriti per il ruolo di tecnico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024)non ha iniziato al meglio la nuova stagione, con la sconfitta subita controHilal in Supercoppa che rende scomoda la posizione del club. La squadra saudita in cui milita Cristiano Ronaldo sta dunque pensando ad una rivoluzione in panchina e il portoghese non ha esitato a indicare Zinedine. Ilfrancese è stato più volte nel mirino del campionato francese, maha ripetuto più volte come l’unicointeressanti ai suoi occhi fosse la possibilità di guidare la nazionale transalpina. Sarà ora compito delvalutare il profilo dele, in caso, valutarlo come un’opzione concreta.è inditra iper ildiSportFace.