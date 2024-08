Incidente Smart | la decisione della madre di Michelle la bimba morta a 8 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Anna BoscagliadiVolpe, ladi 8domenica nell’stradale avvenuto a Giugliano Campania (Napoli), è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale. L’auto, unaFortwo (risultata poi senza assicurazione), sulla quale viaggiavano in 4, si è ribaltata e ad avere la peggio è stata la bambina che viaggiava seduta su di lei, senza cinture si sicurezza. Alla guida del mezzo, senza patente, c’era il compagnodonna che è stato arrestato. Si tratta di Francesco D’Alterio, di 47. Dagli accertamenti svolti subito dopo l’è risultato che l’uomo aveva finito di scontare il giorno precedente, in detenzione domiciliare, una condanna per furto.