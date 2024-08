Grande Fratello 2025 nel cast anche l’ex di Temptation Island | Contenti per lui…

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 27 agosto 2024) Con l’estate che volge al termine, Mediaset è in piena attività per preparare i programmi della nuova stagione televisiva, e ilè tra i più attesi dal pubblico italiano. Nonostante il cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi verso una programmazione meno “trash”, il reality show più longevo d’Italia torneràquest’anno, superando le aspettative e le critiche. I nomi dei potenziali concorrenti cominciano a circolare, con alcune sorprese direttamente da, il reality estivo che ha registrato ascolti record nel 2024. “Davvero loro?!”.2024, confermati i primi 8 concorrenti vip: chi sono, il nuovo concorrente Secondo le indiscrezioni di Dagospia e confermate da Davide Maggio, uno dei nomi più discussi che potrebbe entrare nella casa delè Lino Giuliano, ex concorrente di