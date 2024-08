Djokovic ha giocato di notte è infuriato con gli Us Open | D’ora in poi spero di giocare per primo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Nonostante la sua vittoria alturno degli Us, Novaknon era molto contento in conferenza stampa. Dopo aver battuto il moldavo Radu Albot (6-2, 6-2, 6-4) in 2 ore e sette minuti nellatra lunedì e martedì, si è lamentato per il calendario e la programmazione degli incontri.come Sinner, agli Usgioca fino a dopo mezzadovevail secondo match serale dopo le 19. Prima di lui giocavano Clara Burel e Sloane Stephens. È entrato in campo dopo le 22 e ha terminato il match dopo la mezza. «Non credo che sia d’aiutocosì tardi. Sento di avere le batterie scariche in questo momento. Ad essere onesti, è stata una lunga attesa. Pensavo di scendere in campo verso le 20:15, perché Stephens stava servendo sul 6-0, 3-0. E poi all’improvviso si scopre che è una partita di due ore e mezza.