Cybersecurity certificata | dipaniamo la matassa

(Di martedì 27 agosto 2024) Questa settimana vado sul “tecnico”, perché è probabile che in un futuro più o meno prossimo molti non addetti ai lavori inizieranno sentire parlare di certificazioni e, complice l’entrata in vigore di una serie di normative europee. Sono qui a scriverne perché intravvedo la non remota possibilità da un lato che molti non sappiano di cosa si tratta, dall’altro le premesse di una “guerra di religione” tra i fautori della certificazione di prodotto e quella di sistema. I primi accuseranno i secondi di fare“con la carta”, che risponderanno sostenendo come innanzitutto sia una questione di gestione e di processi di cui i prodotti sono un sottoinsieme. Entrambi hanno ragione e torto allo stesso tempo.