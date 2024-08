Cosimo de’ Medici la mostra si farà | I capolavori esposti fino a Natale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) C’è l’ok per la mosta sude’. L’esposizione dedicata al granduca di Firenze, nato nel 1519 e morto nel 1574, al Museo di Artimino, si: la Regione ha infatti approvato il progetto del Museo deidi Firenze e del Museo archeologico di Artimino, con l’apposita linea di credito per celebrare il 450° anniversario della morte. Laoltre cheI, granduca nel 1569 per nomina pontificia (bolla papale di Pio V) celebrerà anche Giorgio Vasari, il suo architetto-artista prediletto.