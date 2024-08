Conte chiede a Simeone di restare | il Cholito è fondamentale per il tecnico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilazzurro vuole trattenere l’attaccante argentino Giovannidopo la prestazione decisiva contro il Bologna. La vittoria per 3-0 del Napoli contro il Bologna al Maradona ha rappresentato non solo un importante rilancio in classifica, ma anche un momento di riflessione sul futuro di Giovanni, il. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, Antonioha espresso il desiderio di vedere l’attaccante argentino rimanere al Napoli per almeno un altro anno. Ilazzurro ha sottolineato il valore diall’interno della sua squadra, soprattutto dopo la sua recente performance di alto livello, culminata con un gol nella partita contro il Bologna. La prestazione diha rafforzato la sua posizione nel cuore del, che ora considera l’attaccante come una risorsaper il progetto del Napoli.