Classifica Vuelta a España 2024 decima tappa | Ben O’Connor si difende senza patemi Fortunato 18

(Di martedì 27 agosto 2024) Si apre con unainterlocutoria la seconda settimana delladi ciclismo su strada, che conferma la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle di Ben. Sprint a due e vittoria per il belga Wout van Aert, che regola il transalpino Quentin Pacher, mentre l’australiano arriva col gruppo eproblemi il simbolo del primato confermandosi al primo posto ingenerale con 3’53” di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Terza piazza per Richard Carapaz a 4’32”, davanti allo spagnolo Enric Mas, del Movistar Team, sempre quarto a 4’35” dalla vetta, mentre il miglior italiano in graduatoria è Lorenzo, 18° a 11’13”.