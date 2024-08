Cavallo scalcia | istruttore colpito Trauma al torace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Ha riportato gravi traumi ale all’addome, con anche una lesione alla milza per la quale deve essere sottoposto a intervento chirurgico. Non è per fortuna in pericolo di vita il 38enne,ippico, rimasto ferito in quello che è di fatto considerato un infortunio sul lavoro. Si trovava infatti nel maneggio, alla frazione Mezzano di Sannazzaro de’ Burgondi, quando unlo hando. I soccorsi sono stati chiamati poco prima delle 20 di domenica e dalla centrale operativa di Areu sono state inviate sul posto sia l’auto medica con il rianimatore a bordo che un’ambulanza della Croce d’oro di Sannazzaro, che ha poi trasportato il ferito in codice giallo di rientro al Policlinico San Matteo di Pavia. Il 38enne non aveva perso conoscenza e non è stato dunque necessario rianimarlo, ma aveva serie difficoltà anche respiratorie provocate dal gravesubìto.