Calcio Serie C La Pianese ha ‘staccato’ due giorni Domani la ripresa Lunedì sfida ad Ascoli Il mercato passa dalle occasioni

(Di martedì 27 agosto 2024) È stata una domenica dedicata allo scarico delle fatiche di campionato la scorsa per la. I ragazzi di mister Prosperi, che sabato hanno raccolto il primo punto del loro campionato con il 3-3 casalingo con il Perugia, si sono infatti riuniti per una breve sessione di recupero. Giornate libere invece ieri e oggi quando i calciatori potranno riposarsi. Il ritorno in campo è in programmapomeriggio, con gli allenamenti che riprenderanno in vista della trasferta contro l’disera. Giovedì doppia seduta di allenamento, venerdì ragazzi in campo solo il pomeriggio, mentre sabato e domenica sedute solo mattutine.prossimo, 2 settembre, la squadra sarà infine adPiceno dove, alle 20.45, dovrà vedersela con i padroni di casa allo stadio Cino e Lillo Del Duca.