Brutto incidente in autostrada | morti e feriti la situazione

(Di martedì 27 agosto 2024)ieri sera, lunedì 26 agosto 2024, sull'A7 in direzione Genova, tra Serravalle Scrivia e Vignole. Il sinistro, un tamponamento, si è verificato poco prima delle 23 e ha provocato la morte di una persona. In base alle prime informazioni due i mezzi coinvolti, uno dei quali all'interno di un cantiere. inUn uomo è morto e un altro è rimasto ferito in unavvenuto ieri sera sull'A7 Milano-Genova, fra le uscite di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera (Alessandria) in direzione del capoluogo ligure.