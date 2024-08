Bologna via alle fiere tra i cantieri | sprint per finire i lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – La convivenza trae stagione fieristica inizia a preoccupare residenti e commercianti della zona che temono ingorghi e traffico invivibile. Il primo test sarà il 4 e il 5 settembre con ’Farete’, la kermesse di Confindustria dedicataimprese del territorio, ma la vera prova del nove sarà a fine settembre (23-27) con il Cersaie, il Salone internazionale della ceramica. Il Comune, in verità, con l’assessora alla Mobilità Valentina Orioli, ha già rassicurato, ricordando che idel tram in zona sono in dirittura d’arrivo. Conferma Adriana Locascio, presidente del quartiere San Donato: “Il nucleo territoriale della polizia locale è da tempo impegnato per gestire il rientro dvacanze dei bolognesi facendo il possibile per evitare che il traffico paralizzi l’area”.