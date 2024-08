Blues protagonista a Praticello C’è il live dei ’BlueXperience’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) I suonisono protagonisti stasera alle 21 sul palco del circolo Arci adi Gattatico, in via Valle, con ildei BlueXperience. Possibilità di cena (su prenotazione, tel. 334-7221388) alle 20. In scena per questo appuntamento musicale di qualità alcuni nomi già noti nel panorama dellocale ma anche nazionale. A partire da Max Lugli, veterano dell’armonica, già al fianco di Luciano Ligabue in brani come "Buon compleanno Elvis" e "Lambrusco, coltelli, rose e pop corn". Con lui anche Lorenzo Zambini, giovane chitarrista della Bassa parmense appassionato di. John Lee hooker e R.l.Burnside sono gli artisti a cui si ispira. Completa il gruppo il batterista Oscar Abelli, sulla scena da quasi mezzo secolo, batterista intenso e creativo, lunghi tour in Usa , Europa, cuore pulsante di tanti artisti internazionali (tra i quali Lucio Dalla).